В Томской области зарегистрировано более 700 дорогостоящих авто

16 Март 2020 2020-03-16T07:22:52+03:00

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В минувшем году при расчете транспортного налога повышающий коэффициент был применен в отношении 703 легковых автомобилей из числа дорогостоящих, зарегистрированных в Томской области. К этой категории относятся автомобили стоимостью от трех миллионов рублей. При этом 231 автомобиль принадлежит юридическим лицам, 472 – физическим. Общая сумма уплаченного ими налога составила 18,5 миллиона рублей.

Согласно статье 362 Налогового кодекса Российской Федерации исчисление суммы транспортного налога производится на них с учетом повышающего коэффициента, который зависит от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.

Полный список автомобилей, в отношении которых применяются повышающие коэффициенты, ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России не позднее 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU