За прошедшие сутки томские пожарные спасли трех человек

16 Март 2020 2020-03-16T06:47:34+03:00

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В 22.05 в воскресенье в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном бревенчатом многоквартирном жилом доме по ул. Алтайская, 15/1.

На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена квартира на первом этаже. Как сообщили соседи, на втором этаже могли находиться люди. Поиском людей занялись несколько звеньев газодымозщитной службы.

Несмотря на сильное задымление, пожарным удалось найти мужчину и женщину и передать их бригаде скорой помощи.

В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели стены и мебель в кухне и комнате. В тушении было задействовано 7 единиц техники, 32 человека.

В тот же вечер поступило сообщение о еще одном пожаре – в пер. Офицерском. На момент прибытия первого подразделения огнем были полностью охвачены одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Из дома пожарные спасли женщину 1941 года рождения (получила ожоги лица, груди, верхних конечностей, отравление продуктами горения тяжелой степени).

Пожар ликвидирован в 01:35 на площади 130 кв.м.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU