2020-03-16T06:47:34+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки томские пожарные спасли трех человек

Сейчас их здоровьем занимаются медики
Елена Реутова
Поделиться:
Пожарные спасли трех томичейПожарные спасли трех томичейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 22.05 в воскресенье в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном бревенчатом многоквартирном жилом доме по ул. Алтайская, 15/1.

На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена квартира на первом этаже. Как сообщили соседи, на втором этаже могли находиться люди. Поиском людей занялись несколько звеньев газодымозщитной службы.

Несмотря на сильное задымление, пожарным удалось найти мужчину и женщину и передать их бригаде скорой помощи.

В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели стены и мебель в кухне и комнате. В тушении было задействовано 7 единиц техники, 32 человека.

В тот же вечер поступило сообщение о еще одном пожаре – в пер. Офицерском. На момент прибытия первого подразделения огнем были полностью охвачены одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Из дома пожарные спасли женщину 1941 года рождения (получила ожоги лица, груди, верхних конечностей, отравление продуктами горения тяжелой степени).

Пожар ликвидирован в 01:35 на площади 130 кв.м.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский «Вавилон» показал себя на берегу талантов
Томская область заботится о сохранении своих памятников
Томск вошел в топ-10 в рейтинге Greenpeace России по раздельному сбору мусора
Автобусные рейсы из Томска в Казахстан и Киргизию отменены
Пожилой водитель на Renault сбил еще более возрастного пешехода
Мошенники выманили у томички все сбережения и вынудили оформить кредит
Томский политех готовится перевести студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Томичи могут теперь самостоятельно гулять по оранжереям Ботанического сада ТГУ
В Томской области зарегистрировано более 700 дорогостоящих авто
За прошедшие сутки томские пожарные спасли трех человек
Узнав о риске потери квартиры томич погасил крупный долг
На чемпионате России по фристайлу томич взял бронзу
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых
Штормовое предупреждение объявлено на завтра в Томске
Мошенники продали томичкам поддельные билеты на концерт известной группы
В Томской области открылся новый завод по переработке рыбы
Мясной цех горел ночью в Томске
Томичка ищет себе преемницу на конкурс "Миссис Россия – Европа 2020"