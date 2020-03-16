Узнав о риске потери квартиры томич погасил крупный долг
Задолженность томича по кредитным обязательствам в пользу трех банков достигла 700 тыс. рублей, еще около 100 тыс. рублей составляют налоговые платежи. Кроме того, он обязан оплатить 55 тыс. рублей исполнительского сбора за неоплату долга в добровольный срок.
- Судебные приставы выяснили, что у гражданина в собственности имеется две квартиры в центре города. Был вынесен запрет на совершение сделок в Росреестре в отношении недвижимости, чтобы неплательщик не смог передать либо продать жилье до полного погашения долга. Но это не стало поводом для оплаты долга, - сообщили в ведомстве.
Тогда служители закона наложили арест на квартиру, в которой он не проживает. После ареста приставы начали готовить пакет документов для передачи имущества на оценку специалистом, однако вскоре арест сняли – владельцу хватило несколько дней для того, чтобы погасить долг полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU