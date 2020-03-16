2020-03-16T06:23:03+03:00
Общество

Узнав о риске потери квартиры томич погасил крупный долг

Необходимую для этого сумму он нашел за неделю
Елена Реутова
Поделиться:
Сумму, необходимую для погашения долга, томич нашел за неделюСумму, необходимую для погашения долга, томич нашел за неделюФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Задолженность томича по кредитным обязательствам в пользу трех банков достигла 700 тыс. рублей, еще около 100 тыс. рублей составляют налоговые платежи. Кроме того, он обязан оплатить 55 тыс. рублей исполнительского сбора за неоплату долга в добровольный срок.

- Судебные приставы выяснили, что у гражданина в собственности имеется две квартиры в центре города. Был вынесен запрет на совершение сделок в Росреестре в отношении недвижимости, чтобы неплательщик не смог передать либо продать жилье до полного погашения долга. Но это не стало поводом для оплаты долга, - сообщили в ведомстве.

Тогда служители закона наложили арест на квартиру, в которой он не проживает. После ареста приставы начали готовить пакет документов для передачи имущества на оценку специалистом, однако вскоре арест сняли – владельцу хватило несколько дней для того, чтобы погасить долг полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За прошедшие сутки томские пожарные спасли трех человек
Узнав о риске потери квартиры томич погасил крупный долг
На чемпионате России по фристайлу томич взял бронзу
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9% годовых
Штормовое предупреждение объявлено на завтра в Томске
Мошенники продали томичкам поддельные билеты на концерт известной группы
В Томской области открылся новый завод по переработке рыбы
Мясной цех горел ночью в Томске
Томичка ищет себе преемницу на конкурс "Миссис Россия – Европа 2020"
Пассажиропоток на остановках в Томске проверят в утренний час пик
Пелагея поблагодарила томичку за помощь в присвоении звания заслуженной артистки
46 жителей Томской области умерли в прошлом году от «передоза»
А на реках тает лед… Транспортная нагрузка снижена еще на пяти переправах Томской области
В ДТП на Богашевском тракте пострадала томичка
Ремонт жилья, авто и бытовой техники– самые популярные бытовые услуги у томичей
Томичи смогут проверить статус территорий-памятников на кадастровой карте
В Томске житель поселка салютовал из карабина
Томская область выделяет значительные средства на борьбу с раком
Принять участие во всенародном голосовании планирует 69% россиян
«Юридический автобус» будет колесить по Томской области
Коронавирус COVID-19 нанес удар по форуму кардиологов в Томске
Забег по вертикали. Томичи будут штурмовать небоскреб в Южных воротах
В 2019 году меры социальной поддержки получили 84 тысячи томичей
В Томске создается единый фронт власти и бизнеса против снюса
Томские студенты будут решать реальные задачи от компаний АЛРОСА и СИБУР
Мошенники воспользовались доверчивостью томички и оформили на нее кредит
Сменить место работы планируют больше 40% томичей
«Сады памяти» расцветут в Томской области
Томич чуть не лишился бизнеса, оформив займы в МФО