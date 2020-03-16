На чемпионате России по фристайлу томич взял бронзу

16 Март 2020 2020-03-16T06:35:09+03:00

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Соревнования чемпионата России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» прошли в Сочи. Восемнадцатилетний томич Богдан Бут продемонстрировал, что находится в отличной форме. Он стал бронзовой медали.

- На трассе была плохая видимость в связи со сложными погодными условиями, что требовало от спортсменов максимальной концентрации. Богдан Бут справился со своей программой на 100 процентов, выполнив два «дабла» (двойной переворот со сменой оси на 1080 градусов). Мы поздравляем Богдана и его тренера Артема Валинтеева! – отметила тренер Анна Валинтеева.

Сейчас спортсмен в составе сборной команды России остаётся на тренировочное мероприятие, которое будет проходить на склонах Красной поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU