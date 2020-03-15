2020-03-15T12:26:51+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено на завтра в Томске

МЧС призывает жителей региона быть внимательнее, и по возможности пережидать сильный ветер в помещении.
Алиса Селезнева
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Из открытых источниковИз открытых источниковФото: из открытых источников
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По сообщению томского гидрометцентра в понедельник, 16 марта, в Томской области ожидаются мокрый снег, в отдельных районах — сильный снег. Местами порывы ветра: ночью — 15-18 метров в секунду, днем —17-22. Также прогнозируются гололедные явления, отложение мокрого снега и ухудшение видимости.

На сайте гидрометцентра сообщается, что температура воздуха днем в понедельник составит +4°C, ночью — -6°C.

Региональное МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК и нарушениями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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