2020-03-15T08:08:58+03:00
Происшествия

Мошенники продали томичкам поддельные билеты на концерт известной группы

Девушки остались без денег и любимых песен
Алиса Селезнева
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Билеты ,купленные в соцсетях, могут оказаться фальшивкой.Билеты ,купленные в соцсетях, могут оказаться фальшивкой.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило заявление о хищении денежных средств от жительницы областного центра , 1990 года рождения.

- По предварительным данным, потерпевшая в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже билетов на концерт популярной российской группы. Владелец билетов сообщал, что не может прийти на шоу по личным обстоятельствам. В ходе личной переписки девушка договорилась с продавцом о покупке 4 билетов, стоимостью тысяча рублей каждый. На банковскую карту продавца потерпевшая скинула сначала 500 рублей, после чего он отправил ей на почту один электронный билет. Убедившись, что время, группа и место концерта совпадают, томичка перевела оставшиеся 3 500 рублей, получив взамен три билета. - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Через несколько дней, когда девушка вместе с подругами, пришли на концерт, при входе в зал выяснилось, что билеты недействительны

Тогда девушка написала личное сообщение продавцу, но злоумышленник не ответил, а затем и вовсе "заблокировал". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Томской области напоминает, никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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