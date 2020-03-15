В Томской области открылся новый завод по переработке рыбы

15 Март 2020 2020-03-15T07:31:35+03:00

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В пятницу, 13 марта, в поселке Предтеченск, под Томском открылся рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема». Общая стоимость проекта составила 106 миллионов рублей. Большую часть средств вложил инвестор – томский предприниматель Алексей Пивиков. 37,5 миллиона составила поддержка областного бюджета: 35 миллионов предоставлены на конкурсной основе в виде гранта на приобретение нового технологического оборудования, 2,5 миллиона – в виде субсидии на возмещение 50% затрат на приобретение трех коптильных камер. Производственная мощность нового предприятия – 3 тысячи тонн сырья в год. Здесь создано более 70 рабочих мест и будет выпускаться около 300 наименований готовой рыбной продукции.

Почетным гостем церемонии открытия нового завода стал губернатор Сергей Жвачкин.

- Еще несколько лет назад промышленный вылов и переработка рыбы в Томской области были на нуле. А уже в прошлом 2019-м мы перешагнули рубеж в четыре тысячи тонн переработанной речной рыбы. В развитии рыбной отрасли у нас два направления.

Первый - создание таких вот новых высокотехнологичных производств. Второе - восстановление советских предприятий. Недавно мы возродили легендарный Александровский рыбоконсервный завод, развиваем производства в Колпашевском, Каргасокском и Парабельском районах. Взяли хорошие темпы в отрасли и не отступим от них. - пообещал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU