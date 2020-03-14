Мясной цех горел ночью в Томске
В тушении участвовало 64 человека
Пресс-служба МЧСФото: из открытых источников
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Пожар произошел в цехе по переработке мяса в Томске в ночь на субботу на ул. Героев Чубаровцев. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.
«Горел ангар частично кирпичный, частично бетонный металло-каркасного типа. Частично обгорела и обрушилась крыша, внутри обгорели холодильная камера и мясная продукция, произошло частичное обрушение стен», — сообщили в МЧС.
Ликвидирован пожар был через 4 часа, к 7.47 часам утра. Задействовано при тушении было 20 единиц техники и 64 человека. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU