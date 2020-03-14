2020-03-14T11:48:56+03:00
Происшествия

Мясной цех горел ночью в Томске

В тушении участвовало 64 человека
Елена Реутова
Поделиться:
Пресс-служба МЧСПресс-служба МЧСФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Пожар произошел в цехе по переработке мяса в Томске в ночь на субботу на ул. Героев Чубаровцев. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

«Горел ангар частично кирпичный, частично бетонный металло-каркасного типа. Частично обгорела и обрушилась крыша, внутри обгорели холодильная камера и мясная продукция, произошло частичное обрушение стен», — сообщили в МЧС.

Ликвидирован пожар был через 4 часа, к 7.47 часам утра. Задействовано при тушении было 20 единиц техники и 64 человека. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мясной цех горел ночью в Томске
Томичка ищет себе преемницу на конкурс "Миссис Россия – Европа 2020"
Пассажиропоток на остановках в Томске проверят в утренний час пик
Пелагея поблагодарила томичку за помощь в присвоении звания заслуженной артистки
46 жителей Томской области умерли в прошлом году от «передоза»
А на реках тает лед… Транспортная нагрузка снижена еще на пяти переправах Томской области
В ДТП на Богашевском тракте пострадала томичка
Ремонт жилья, авто и бытовой техники– самые популярные бытовые услуги у томичей
Томичи смогут проверить статус территорий-памятников на кадастровой карте
В Томске житель поселка салютовал из карабина
Томская область выделяет значительные средства на борьбу с раком
Принять участие во всенародном голосовании планирует 69% россиян
«Юридический автобус» будет колесить по Томской области
Коронавирус COVID-19 нанес удар по форуму кардиологов в Томске
Забег по вертикали. Томичи будут штурмовать небоскреб в Южных воротах
В 2019 году меры социальной поддержки получили 84 тысячи томичей
В Томске создается единый фронт власти и бизнеса против снюса
Томские студенты будут решать реальные задачи от компаний АЛРОСА и СИБУР
Мошенники воспользовались доверчивостью томички и оформили на нее кредит
Сменить место работы планируют больше 40% томичей
«Сады памяти» расцветут в Томской области
Томич чуть не лишился бизнеса, оформив займы в МФО