Пассажиропоток на остановках в Томске проверят в утренний час пик

14 Март 2020 2020-03-14T09:16:58+03:00

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В ближайшее время специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» приступят к оценке пассажиропотока на остановках по ул. 79-ой Гв. Дивизии в утреннее время, с 7 до 10 часов. По результатам проведенного анализа перевозчикам маршрутов №№ 4, 11, 13/14, 22, 401 и «Трамвайно-троллейбусному управлению» будут даны рекомендации по корректировке интервалов движения автобусов и троллейбусов маршрута № 5. В настоящее время сотрудники ЦОиКП реагируют на все поступившие обращения граждан и продолжают ежедневные проверки работы общественного транспорта с помощью ГЛОНАСС, системы автоматического диспетчерского управления и во время выездных мероприятий. Так, с начала марта было выявлено более 30 нарушений, связанных нарушением перевозчиками интервалов движения, правил дорожного движения, проездом остановок и другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU