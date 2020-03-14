2020-03-14T09:16:58+03:00
Общество

Пассажиропоток на остановках в Томске проверят в утренний час пик

Это будет сделано для улучшения работы общественного транспорта
Елена Реутова
Поделиться:
Из открытых источниковИз открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В ближайшее время специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» приступят к оценке пассажиропотока на остановках по ул. 79-ой Гв. Дивизии в утреннее время, с 7 до 10 часов. По результатам проведенного анализа перевозчикам маршрутов №№ 4, 11, 13/14, 22, 401 и «Трамвайно-троллейбусному управлению» будут даны рекомендации по корректировке интервалов движения автобусов и троллейбусов маршрута № 5. В настоящее время сотрудники ЦОиКП реагируют на все поступившие обращения граждан и продолжают ежедневные проверки работы общественного транспорта с помощью ГЛОНАСС, системы автоматического диспетчерского управления и во время выездных мероприятий. Так, с начала марта было выявлено более 30 нарушений, связанных нарушением перевозчиками интервалов движения, правил дорожного движения, проездом остановок и другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мясной цех горел ночью в Томске
Томичка ищет себе преемницу на конкурс "Миссис Россия – Европа 2020"
Пассажиропоток на остановках в Томске проверят в утренний час пик
Пелагея поблагодарила томичку за помощь в присвоении звания заслуженной артистки
46 жителей Томской области умерли в прошлом году от «передоза»
А на реках тает лед… Транспортная нагрузка снижена еще на пяти переправах Томской области
В ДТП на Богашевском тракте пострадала томичка
Ремонт жилья, авто и бытовой техники– самые популярные бытовые услуги у томичей
Томичи смогут проверить статус территорий-памятников на кадастровой карте
В Томске житель поселка салютовал из карабина
Томская область выделяет значительные средства на борьбу с раком
Принять участие во всенародном голосовании планирует 69% россиян
«Юридический автобус» будет колесить по Томской области
Коронавирус COVID-19 нанес удар по форуму кардиологов в Томске
Забег по вертикали. Томичи будут штурмовать небоскреб в Южных воротах
В 2019 году меры социальной поддержки получили 84 тысячи томичей
В Томске создается единый фронт власти и бизнеса против снюса
Томские студенты будут решать реальные задачи от компаний АЛРОСА и СИБУР
Мошенники воспользовались доверчивостью томички и оформили на нее кредит
Сменить место работы планируют больше 40% томичей
«Сады памяти» расцветут в Томской области
Томич чуть не лишился бизнеса, оформив займы в МФО