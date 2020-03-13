46 жителей Томской области умерли в прошлом году от «передоза»

13 Март 2020 2020-03-13T13:58:55+03:00

На учете в регионе состоят почти две тысячи наркоманов

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«Всего в Томской области зарегистрировано чуть более 12 тысяч человек с наркологическими расстройствами, 6,5 тысячи из них — с диагнозом алкоголизм, 1900 — наркомания.В расчете на 10 тысяч населения на спецучете в регионе числятся 13 человек — это на 30% ниже среднероссийских показателей.», — сообщил сегодня на заседании региональной антинаркотической комиссии главный врач Томского областного наркологического диспансера Дмитрий Абрамов.

Заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов назвал наркоситуацию в регионе напряженной.

«За год в Томской области зарегистрировано более 200 случаев острого отравления наркотиками, 46 из которых закончились летальным исходом», — отметил вице-губернатор.

По данным участвующих в заседании комиссии представителей правоохранительных органов, объем изъятых в Томской области в 2019 году запрещенных синтетических средств вырос в три раза по сравнению с 2018-м.

«Рынок наркобизнеса смещается в сторону производства запрещенных веществ внутрь региона. В этом случае производители и дилеры видят меньше рисков, чем при доставке готовой продукции», — сообщил начальник профильного подразделения областного главка МВД Николай Абрашкин.

Он также рассказал о расширении штата сотрудников для борьбы с наркобизнесом, главной задачей которых станет выявление и пресечение деятельности подпольных нарколабораторий.

Вице-губернатор Игорь Толстоносов поручил аппарату областной комиссии разработать объективную методику определения коэффициента латентной наркомании в регионе, а главам муниципалитетов — активнее использовать потенциал профильных районных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU