А на реках тает лед… Транспортная нагрузка снижена еще на пяти переправах Томской области

13 Март 2020 2020-03-13T13:36:35+03:00

До ледохода осталось считанные недели. Фото: из открытых источников

На Оби в районе Колпашево запрещено движение фур весом от 20 тонн

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Максимально допустимый тоннаж транспорта снижен на ледовых переправах в Тегульдетском, Чаинском, Колпашевском и Молчановском районах Томской области.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в Тегульдетском районе до 14 тонн снижена грузоподъемность ледовой переправы через реку Чулым у деревни Верхнее Скоблино (Озерное) на автодороге Тегульдет Белый Яр.

До трех тонн снижена транспортная нагрузка на ледовых переправах в Чаинском районе через реку Чая у сел Гришкино и Подгорное на автодорогах Подгорное Игнашкино и Подгорное Черемушки, соответственно.

В Колпашевском районе до 20 тонн снижен максимально допустимый тоннаж транспорта на грузовой полосе переправы через реку Обь у Колпашева.

В Молчановском районе грузоподъемность ледовой переправы через реку Обь на автодороге Могочино Нарга снижена до 10 тонн.

С актуальной информацией о действующих автозимниках и ледовых переправах можно ознакомиться на сайте «Томскавтодора"

ИСТОЧНИК KP.RU