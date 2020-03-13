А на реках тает лед… Транспортная нагрузка снижена еще на пяти переправах Томской области
Максимально допустимый тоннаж транспорта снижен на ледовых переправах в Тегульдетском, Чаинском, Колпашевском и Молчановском районах Томской области.
Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в Тегульдетском районе до 14 тонн снижена грузоподъемность ледовой переправы через реку Чулым у деревни Верхнее Скоблино (Озерное) на автодороге Тегульдет Белый Яр.
До трех тонн снижена транспортная нагрузка на ледовых переправах в Чаинском районе через реку Чая у сел Гришкино и Подгорное на автодорогах Подгорное Игнашкино и Подгорное Черемушки, соответственно.
В Колпашевском районе до 20 тонн снижен максимально допустимый тоннаж транспорта на грузовой полосе переправы через реку Обь у Колпашева.
В Молчановском районе грузоподъемность ледовой переправы через реку Обь на автодороге Могочино Нарга снижена до 10 тонн.
С актуальной информацией о действующих автозимниках и ледовых переправах можно ознакомиться на сайте «Томскавтодора"
ИСТОЧНИК KP.RU