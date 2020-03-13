В Томске житель поселка салютовал из карабина

13 Март 2020 2020-03-13T10:59:56+03:00

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Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 7 марта 2020 года в УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в поселке Светлый на улице находится мужчина с оружием. В ходе проверки информации сотрудниками патрульно-постовой службы установлен ранее не судимый местный житель, 1952 года рождения.

По предварительным данным, мужчина, находясь на улице в поселке Светлый, произвел не более трех выстрелов в воздух. В результате происшествия никто не пострадал. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции опрошены очевидцы, изъято 2 гильзы с места происшествия, а также охотничий самозарядный карабин.

Подразделением дознания ОМВД России по Октябрьскому району Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке. По уголовному делу проводится дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU