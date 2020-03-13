2020-03-13T10:31:13+03:00
Общество

Принять участие во всенародном голосовании планирует 69% россиян

Уровень информированности о поправках к Конституции растет
Елена Реутова
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Из открытых источниковИз открытых источников
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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

Так, по данным ВЦИОМ, 87% россиян информированы о том, что в ближайшее время состоится общероссийское голосование по внесению правок в Конституцию РФ. При этом уже каждый второй смог назвать точную дату его проведения (в опросе 3 марта это смогли сделать только 37% опрошенных). По последним данным проголосовать за предложенные изменения планирует 64% россиян (рост с 6 марта составил 22 п.п.).

Резонансным событие для россиян стало принятие поправок к Конституции во втором чтении – об этом слышали 75% участников опроса. Почти столько же слышали о предложении Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков.

Планируют принять участие в голосовании 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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