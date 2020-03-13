2020-03-13T09:04:05+03:00
Спорт

Забег по вертикали. Томичи будут штурмовать небоскреб в Южных воротах

Участникам предстоит подняться на 17 этажей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Вверх на 17 этажейВверх на 17 этажейФото: из открытых источников
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Как сообщил организатор забега Александр Гордиевских, забег по вертикали – это старт с максимальным набором высоты, задача – пробежать 17 этажей вверх в доме микрорайона Южные ворота. Специальная дистанция будет организована и для детей.

Стать участниками забега могут все, кому уже исполнилось 18 лет. Регистрация открыта на сайте tomskmarathon.ru. Желающие принять участие обязаны предоставить оригинал медицинской справки со штампом и печатью медучреждения и врача.

Все участники получат стартовый номер и пакет, электронный чип и медаль финишера. Победителей ждут денежные призы.

Забег состоится в воскресенье, 22 марта, в 12.00, в доме на ул. Виталия Грачева, 2б. Детский старт пройдет в 11.15.

Отметим, что первый «Вертикальный забег» прошел в Томске в 2019 году в микрорайоне Радонежский, в нем участвовали 69 спортсменов. В 2020 году организаторы ожидают около 150 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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