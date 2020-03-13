2020-03-13T07:33:35+03:00
Общество

Томские студенты будут решать реальные задачи от компаний АЛРОСА и СИБУР

В чемпионате CASE-IN, который пройдет в ТГУ, примет участие 18 команд
Елена Реутова
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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19 марта в ТГУ состоится презентация проектов студенческой лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN по двум категориям – «Геологоразведка» и «Нефтехимия».

Инженерный чемпионат CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Нынешний сезон - восьмой по счету. Его тема – «Технологическая модернизация». Команды из 3-4 человек будут решать инженерные кейсы на основе реальных производственных задач по материалам отраслевых предприятий.

Кейс по направлению «Геологоразведка» разработан по материалам компании АЛРОСА. Участникам нужно будет предложить вариант модернизации существующего прогнозно-поискового комплекса алмазопоисковых работ в пределах участка «Мархинский-2».

Кейс для будущих специалистов нефтехимической промышленности предоставила компания СИБУР. Студенты должны дать вторую жизнь пластику и придумать, как модернизировать предприятие по производству ПЭТ, чтобы в его состав органично вошла площадка по сбору и подготовке использованной ПЭТ-упаковки.

Победители отборочного тура отправятся в Москву на финал Студенческой лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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