2020-03-13T06:59:06+03:00
Происшествия

Мошенники воспользовались доверчивостью томички и оформили на нее кредит

Правоохранительные органы призывают к бдительности
Елена Реутова
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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Потерпевшей 1985 года рождения на сотовый телефон поступил звонок с номера +7499… от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее пытаются оформить кредит. В целях безопасности звонивший предложил проверить персональные данные. Мужчина попросил назвать номер банковской карты и срок ее действия. Томичка не задумываясь назвала все данные. Затем «сотрудник» сообщил, что ему нужен код с оборотной стороны карты, но ему код сообщать нельзя, для этого он соединил женщину с роботизированной системой, которой томичка сообщила код. На телефон женщины поступили сообщения с кодами, которые она назвала звонившему.

Позже на телефон потерпевшей пришло сообщение, что на нее оформлен кредит в сумме более 100 000 рублей. «Сотрудник» пояснил, что это проверка. Однако через некоторое время потерпевшая зашла в личный банковский кабинет онлайн и увидела, что на нее действительно был оформлен кредит на сумму более 100 000 рублей и эти деньги сняты с ее банковской карты неизвестным лицом.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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