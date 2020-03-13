2020-03-13T05:44:29+03:00
75 лет Великой Победы

«Сады памяти» расцветут в Томской области

Акция в память о погибших в Великой Отечественной войне стартует 18 марта
Елена Реутова
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"Сады памяти" - дань погибшим героям"Сады памяти" - дань погибшим героям
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Томская область примет участие в международной акции «Сад памяти», посвященной увековечению памяти каждого отдавшего жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступили Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

В Томской области «Сады памяти» появятся на территории областного центра и во всех районах. Всего будет высажено более 100 тысяч саженцев кустарников, хвойных и лиственных деревьев. К общественному движению может присоединиться любой желающий.

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт садпамяти2020.рф, выбрать свой регион и удобную точку высадки леса, где будет указана дата, время посадок и контакты для связи. Также с 16 марта начинает работу телефон горячей линии Рослесхоза 8-800-100-9400, по которому можно получить всю интересующую информацию об акции.

Деревья высадят во всех городах страны

Деревья высадят во всех городах страны

Всего в России планируется высадить 27 миллионов деревьев — по числу погибших в Великой Отечественно войне. «Сад памяти» призван стать местом притяжения людей, напоминающим об общей истории и воспитывающим чувство гордости за свою семью и страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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