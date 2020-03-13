Томич чуть не лишился бизнеса, оформив займы в МФО

13 Март 2020 2020-03-13T05:23:38+03:00

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Томич оформил два кредита в микрофинансовых организациях и в результате задолжал 80 000 рублей. Сотрудник отдела судебных приставов по Кировскому району выяснила, что он является собственником нежилого помещения в многоквартирном доме, где обустроил мастерскую по ремонту обуви.

Пристав вынесла запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью в Росреестре, но это не стало поводом для оплаты долга. После этого на помещение был наложен арест. Предварительная оценка недвижимости составила 1 миллион рублей.

Для матери должника наличие задолженности по займам оказалось неожиданностью – кредиты были оформлены в тайне от нее.

Служители закона объяснили, что помещение будет передано на оценку специалистом, затем на реализацию, при этом вырученные от продажи средства за вычетом долга вернутся должнику. Мать владельца мастерской заверила, что предпримет все возможное, чтобы рассчитаться со взыскателями. Через два дня после визита приставов требуемая сумма поступила на депозитный счет отдела, после чего арест с недвижимости был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU