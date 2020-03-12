2020-03-12T15:08:16+03:00
Умный город

Ученые Томского политеха создали новый вид уникальной нанопроволоки для гибкой электроники

Томичи занимались разработками вместе с коллегами из КНР и Германии
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Томские политехники - на пике наукиТомские политехники - на пике наукиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из КНР и Германии разработали новый вид нанопроволоки, свойства которой позволяют изготавливать из нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники и солнечной энергетики. Об исследовании ученые рассказали журналистам РИА Новости, а статья, посвященная проекту, была опубликована в журнале Nanomaterials.

Так, по словам ученых, гибкие электроды из нанопроволоки представляют собою решетчатые структуры, пропускающие более 95 % света, что сравнимо с прозрачностью оконного стекла. Также они обладают более высокой проводимостью по сравнению с другими электродами из серебряных нанопроволок.

Как объяснили специалисты, элементы на основе такой проволоки востребованы в современной оптоэлектронике. Прозрачные электроды необходимы для улучшения энергоэффективности солнечных батарей, дисплеев, светодиодов. Также эти элементы обладают свойствами, необходимыми для создания качественной гибкой электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые Томского политеха создали новый вид уникальной нанопроволоки для гибкой электроники
Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины
За продажу алкоголя несовершеннолетним в Томской области осудили продавца
В весенние каникулы в лагерях Томской области отдохнут более 500 детей
Жертвами мошенников становятся до 10 жителей Томской области в день
Томичей просят помочь малышке с лейкозом
В Томской области вырос объем инвестиций в здравоохранение и социальную сферу
Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы
Две книги томского писателя Бориса Ивановича вышли в свет с начала года
Спикер Томской гордумы Сергей Панов поднялся в сибирском медиарейтинге
Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына
«Горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу заработала в Томске
Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет
В Томской области будет создан штаб по строительству объектов в рамках нацпроектов
Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ
В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы
У северного района в Томской области появился новый глава
Слушания по застройке вблизи ОЭЗ «Томск» вице-губернатор назвал «провальными»