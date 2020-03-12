Ученые Томского политеха создали новый вид уникальной нанопроволоки для гибкой электроники

12 Март 2020 2020-03-12T15:08:16+03:00

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Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из КНР и Германии разработали новый вид нанопроволоки, свойства которой позволяют изготавливать из нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники и солнечной энергетики. Об исследовании ученые рассказали журналистам РИА Новости, а статья, посвященная проекту, была опубликована в журнале Nanomaterials.

Так, по словам ученых, гибкие электроды из нанопроволоки представляют собою решетчатые структуры, пропускающие более 95 % света, что сравнимо с прозрачностью оконного стекла. Также они обладают более высокой проводимостью по сравнению с другими электродами из серебряных нанопроволок.

Как объяснили специалисты, элементы на основе такой проволоки востребованы в современной оптоэлектронике. Прозрачные электроды необходимы для улучшения энергоэффективности солнечных батарей, дисплеев, светодиодов. Также эти элементы обладают свойствами, необходимыми для создания качественной гибкой электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU