Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины
О его местонахождении ничего не известно с 25 января
Нужна помощь в поисках пропавшего томичаФото: из открытых источников
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит томичей помочь в поисках пропавшего мужчины. Юрий Васильевич Матвеев, 1953 г.р. пропал 25 января. Был одет в черную спортивную куртку, черные классические брюки и вязанную шапку. Прихрамывает на левую ногу.
Сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Сообщить информацию о пропавшем можно на горячую линию: 8 (800) 700 54 52
ИСТОЧНИК KP.RU