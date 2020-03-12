2020-03-12T13:38:31+03:00
Происшествия

Томичей просят помочь в поисках пропавшего мужчины

О его местонахождении ничего не известно с 25 января
Елена Реутова
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Нужна помощь в поисках пропавшего томичаНужна помощь в поисках пропавшего томичаФото: из открытых источников
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит томичей помочь в поисках пропавшего мужчины. Юрий Васильевич Матвеев, 1953 г.р. пропал 25 января. Был одет в черную спортивную куртку, черные классические брюки и вязанную шапку. Прихрамывает на левую ногу.

Сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Сообщить информацию о пропавшем можно на горячую линию: 8 (800) 700 54 52

ИСТОЧНИК KP.RU

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