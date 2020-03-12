За продажу алкоголя несовершеннолетним в Томской области осудили продавца

12 Март 2020 2020-03-12T13:17:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Томский районный суд признал 28-летнюю жительницу села Корнилово виновной в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Как установило следствие, еще в марте 2018 года продавец продуктового магазина была привлечена к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Однако уроком для нее это не стало. В январе 2019 года она вновь продала алкогольный напиток 17-летней жительнице г. Томска. Повторное нарушение ведет уже к уголовному наказанию.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU