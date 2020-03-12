В весенние каникулы в лагерях Томской области отдохнут более 500 детей
Льготные путевки будут предоставлены ребятишкам, находящимся в трудной жизненной ситуации
из открытых источниковФото: из открытых источников
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Путевки на весенние каникулы предоставляются в лагеря и санатории Томской области «Космонавт», «Заповедное», «Прометей», «Березка», а также северский санаторий-профилакторий № 2. Их можно получить в центрах соцподдержки по месту жительства детям школьного возраста из малоимущих семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются под опекой.
О порядке получения путевки можно узнать в департаменте по вопросам семьи и детей Томской области по телефону (3822) 713-987.
ИСТОЧНИК KP.RU