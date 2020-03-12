2020-03-12T12:35:24+03:00
Происшествия

Жертвами мошенников становятся до 10 жителей Томской области в день

Правоохранители советуют не отвечать на звонки с номеров +7495… и +7499…
Елена Реутова
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Доверчивость может привести к потере денегДоверчивость может привести к потере денегФото: из открытых источников
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Среди самых распространенных схем мошенничества - звонки от служб безопасности банков о снятии денег со счетов, сообщения о крупном выигрыше и предложения покупки или продажи товара с предоплатой.

При этом, как отмечают в правоохранительных органах, часто злоумышленники звонят с номеров, начинающихся на +7495… и +7499… Под разными предлогами разговор и действия мошенников сводятся к тому, чтобы получить сведения о банковской карте и трехзначный кода на ее обороте.

Также звонящие могут представляться «сотрудниками полиции». В этом случае схема обмана строится вокруг, якобы полагающейся денежной компенсации, для получения которой необходимо оплатить налог.

- Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности банков никогда не будут требовать каких-либо денежных переводов, запрашивать персональную информацию и реквизиты банковских карт, — сообщают в региональном управлении МВД.

В 2019 году в Томской области было совершено 2614 общеуголовных мошенничеств (это в два раза больше, чем в 2018 году), нераскрытым осталось каждое второе. Три четверти нераскрытых мошенничеств совершены с использованием интернета или мобильной связи. Жители Томской области перечислили мошенникам более 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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