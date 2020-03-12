Томичей просят помочь малышке с лейкозом
Болезнь настигла маленькую Вику Мальцеву неожиданно. Однажды у нее просто поднялась высоченная температура, которую не удавалось сбить никакими лекарствами. Анализы показали подозрение на лейкоз, который, к сожалению, подтвердился.
- Впереди два года лечения и сейчас беспокоит только болезненное тяжелое лечение и необходимость приобретать множество средств по уходу, белковое питание и конечно хочется, чтобы ребенок меньше страдал от отечественных болезненных уколов. А импортные уколы, которые безболезненные и меньше осложнений дают на организм – стоят дорого, нам не потянуть. Муж работает один, а на два года нужно около четырехсот тысяч рублей, - рассказывает мама девочки.
Чтобы Вика поправилась и справилась с болезнью с наименьшими потерями, ей необходимо помочь. Подробнее о том, как это сделать – на сайте благотворительного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU