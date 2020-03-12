2020-03-12T11:54:14+03:00
Общество

В Томской области вырос объем инвестиций в здравоохранение и социальную сферу

Всего в 2019 году в экономику региона вложено более 96,2 млрд рублей
Антонина Ленская
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Больше всего инвестиций вложено в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства и трубопроводный транспорт.Больше всего инвестиций вложено в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства и трубопроводный транспорт.Фото: из открытых источников
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По информации Томскстата, объем инвестиций в экономику региона за 2019 год составил 96,2 млрд рублей. По предварительным данным, по сравнению с 2018-м их сумма сократилась на 3,2% (в сопоставимых ценах).

В общем объеме инвестиций преобладали вложения крупных и средних предприятий и организаций: в 2019 году на их долю приходилось 79,4% всех инвестиций. Основным источником инвестиций остаются собственные средства компаний, которые составили 69,7% от общего объема.

Положительным моментом в 2019 году стал рост объема привлеченных средств. Так, крупным и среднем бизнесом привлечено 23,2 млрд руб. (в 2018-м – 15,8 млрд). Активнее привлекались кредитные средства банков: их объем в действующих ценах вырос в два раза. Также в два раза увеличился объем средств, поступивших в область из федерального бюджета. В общем объеме инвестиций доля привлеченных средств увеличилась и составила 30,3%, тогда как в 2018 году – 20,8%.

Наибольший объем инвестиций в Томской области направлялся в добычу полезных ископаемых – 32,9 млрд руб., или 43,1%. В обрабатывающие производства направлено 8,4 млрд (11,1% общего объема), в деятельность трубопроводного транспорта – 4,9 млрд руб. (6,5%). Тем не менее, и в этих видах деятельности отмечено снижение инвестиционной активности в сравнении с 2018 годом.

Как уточнили в Томскстате, позитивным фактом стало повышение инвестиционной активности в сельском и лесном хозяйстве, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, в строительстве, в сфере информации и связи, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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