Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы

12 Март 2020 2020-03-12T11:30:56+03:00

В нем примут участие более ста ребят

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15 марта пройдет третий ежегодный лыжный переход «Победители», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне и ветеранам-победителям. Ожидается, что в нем примут участие более 100 участников юнармейского движения. Организаторами традиционно выступают Главное управление МЧС России Томской области, ТРОФ «Детвора», «Томский машиностроительный завод» и Молодежного Парламента Томской области.

- В этом году, в канун 75-летия Победы мы таким переходом хотим выразить уважение этим замечательным людям, чудо-богатырям, победившим фашизм и подарившим нам жизнь! – отмечает Денис Меркотан, начальник штаба местного отделения ВПД «Юнармия».

Начнется переход с возложения цветов в Лагерном саду, после чего участникам предстоит пройти по маршруту: поселок Кисловка – Учебно-тренировочный полигон Гарнизон – аэродром Досааф в деревне Головино.

из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU