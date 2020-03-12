Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы
15 марта пройдет третий ежегодный лыжный переход «Победители», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне и ветеранам-победителям. Ожидается, что в нем примут участие более 100 участников юнармейского движения. Организаторами традиционно выступают Главное управление МЧС России Томской области, ТРОФ «Детвора», «Томский машиностроительный завод» и Молодежного Парламента Томской области.
- В этом году, в канун 75-летия Победы мы таким переходом хотим выразить уважение этим замечательным людям, чудо-богатырям, победившим фашизм и подарившим нам жизнь! – отмечает Денис Меркотан, начальник штаба местного отделения ВПД «Юнармия».
Начнется переход с возложения цветов в Лагерном саду, после чего участникам предстоит пройти по маршруту: поселок Кисловка – Учебно-тренировочный полигон Гарнизон – аэродром Досааф в деревне Головино.
из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU