2020-03-12T11:05:44+03:00
Звезды

Две книги томского писателя Бориса Ивановича вышли в свет с начала года

Русские новеллы про русских людей ждут своего читателя
Оксана Чайковская
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Книги томского писателя уже доступны в библиотеках городаКниги томского писателя уже доступны в библиотеках города
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Новые книги томского автора несомненно будут интересны тем, кто любит вдумчивое чтение. Кто над книгами и судьбами их героев привык размышлять, а потом вспоминать свое прошлое. Проза Бориса Ивановича вызывает ассоциации с теми случаями из жизни, которые лежат на дне нашей памяти, а прочитанное заставляет их «всплыть»...

В 2019-м году Борис Иванович выпустил из печати небольшой сборник «Новый декаданс», в который вошли и стихи, и несколько новелл, а в нынешнем году появилось две новых его книги. Первая – «Моя лерга», это «роман-поэма в стиле иронической исповеди, или малый формат большой энциклопедии российской жизни», как автор сам формулирует жанр в подзаголовке своей почти трехсотстраничной книги. В каждой главе - множество выразительных портретов самых разных людей, их непростых жизненных историй. Так хочется узнать, что ждет героев дальше!

Вторая книга Бориса Ивановича «Novella in russo» - цикл рассказов о прошлом, с легкой автобиографической ноткой. Но многие узнают в них приметы своей жизни, подробности эпохи, на которую пришлось начало жизни автора. Это емкая проза, когда на одной странице раскрыта целая судьба. И так раскрыта, что героя повествования будто видишь перед собой.

Книги Бориса Ивановича уже есть в библиотеках нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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