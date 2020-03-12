Спикер Томской гордумы Сергей Панов поднялся в сибирском медиарейтинге

12 Март 2020 2020-03-12T10:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Медиалогия» представила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за февраль 2020 года. Мэр Томска Иван Кляйн в прошлом месяце ничем особо не отмечен и по-прежнему занимает 8-е место в списке из 20 глав городов и председателей местных законодательных органов.

Самое заметное перемещение в рейтинге совершил председатель Думы города Томска Сергей Панов: плюс 9 пунктов за месяц. Некоторое время назад СМИ сообщали, что спикер гордумы предложил оплачивать проезд в автобусах по типу московской системы «Тройка». Это заявление, растиражированное журналистами, и вывело Панова с последней позиции на 11-ю, добавив ему всесибирской популярности.

Напомним, что 4 февраля на заседании Думы Томска ее председатель оценил попытку городских властей внедрить систему безналичной оплаты проезда в маршрутных автобусах (порядок вступил в силу с января 2020 года). В частности, Сергей Панов отметил, что системой «безнала» недовольны пассажиры: с самого начала в ее работе есть серьезные недостатки, как технического характера, так и вызванные человеческим фактором.

Спикер заявил: «У томичей возникает закономерный вопрос: почему была выбрана именно такая система безналичной оплаты (речь идет о банковской карте), а не уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя? Оплата банковской картой не всегда удобна: на связь терминала с банком нужно время, зачастую она пропадает в пути, печать чека также занимает много времени. К тому же от самих томичей становится известно, что многие водители имеют по два разных терминала для оплаты. Это к вопросу о прозрачности системы... В то же время в соседних регионах давно и эффективно используются валидаторы и карты типа московской «Тройки», с помощью которых информация при заходе в автобус передается почти мгновенно». Председатель Думы попросил городскую администрацию учесть эти замечания в дальнейшей работе.

Что касается первых позиций в медиарейтинге, в феврале лидерами стали главы городов Анатолий Локоть (Новосибирск), Дмитрий Бердников (Иркутск) и Вячеслав Франк (Барнаул).

В частности, СМИ сообщали, что Анатолий Локоть поручил проверить объекты Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, которые не используются в научных целях. Также мэр прославился инициативой о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Кроме того, сообщалось, как местный житель обратился к Анатолию Локтю с просьбой запретить в городе концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. В мэрии ответили, что гражданин обращается не по адресу.

К сведению, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 54 тысяч источников, - ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU