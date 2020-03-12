Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына
За сбыт наркотических средств житель Томской области был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взысканию уголовного штрафа, как дополнительного вида наказания, в размере 500 000 рублей.
- На данный момент гражданин находится в местах лишения свободы и взыскать задолженность с источника его дохода не представляется возможным, тем более, что в колонии он не трудоустроен. Чтобы взыскать штраф в рамках исполнительного производства, судебные приставы выехали на адрес регистрации мужчины в одно из сел, чтобы проверить имущественное состояние должника. Цель своего прихода приставы пояснили матери неплательщика, которая выразила готовность незамедлительно погасить штраф. –сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.
Судебные приставы предоставили женщине квитанцию для оплаты, по которой она через банк полностью погасила долг, добровольно лишившись собственных средств, чтобы выручить сына.
ИСТОЧНИК KP.RU