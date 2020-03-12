2020-03-12T10:00:32+03:00
Общество

Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына

Ее нерадивый отпрыск отбывает наказание в колонии строгого режима
Алиса Селезнева
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Проступки детей дорого обходятся их родителям.Проступки детей дорого обходятся их родителям.Фото: из открытых источников
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За сбыт наркотических средств житель Томской области был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взысканию уголовного штрафа, как дополнительного вида наказания, в размере 500 000 рублей.

- На данный момент гражданин находится в местах лишения свободы и взыскать задолженность с источника его дохода не представляется возможным, тем более, что в колонии он не трудоустроен. Чтобы взыскать штраф в рамках исполнительного производства, судебные приставы выехали на адрес регистрации мужчины в одно из сел, чтобы проверить имущественное состояние должника. Цель своего прихода приставы пояснили матери неплательщика, которая выразила готовность незамедлительно погасить штраф. –сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Судебные приставы предоставили женщине квитанцию для оплаты, по которой она через банк полностью погасила долг, добровольно лишившись собственных средств, чтобы выручить сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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