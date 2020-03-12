2020-03-12T08:42:27+03:00
Здоровье

«Горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу заработала в Томске

Звонки принимаются круглосуточно
Алиса Селезнева
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Звонок на "горячую линию" бесплатныйЗвонок на "горячую линию" бесплатныйФото: из открытых источников
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12 марта, в Томской области начала работу круглосуточная «горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции, организованная областным департаментом здравоохранения.

Обращения и вопросы принимаются по телефону 8-800-350-8850 (звонок бесплатный), круглосуточно и без выходных.

Операторы колл-центра будут консультировать обратившихся по вопросам симптоматики и профилактики гриппа и ОРВИ, знакомить с алгоритмом действий тех, кто вернулся из стран, наиболее пострадавших от коронавируса: Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и др.

Томичам, вернувшимся из поездок в эти страны, будет рекомендовано в течение 14 дней оставаться дома и оформлять больничные листы. Для этого к ним будут направлены участковые врачи из поликлиник по месту прикрепления и организована доставка «больничного» на дом. Самостоятельно обращаться в медучреждения не нужно.

Для защиты и профилактики вирусных инфекций медики настоятельно рекомендуют ограничить авиаперелеты, воздержаться от посещения общественных мест.

Необходимо регулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос. При появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и незамедлительно сообщить об этом врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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