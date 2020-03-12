Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет

12 Март 2020 2020-03-12T08:22:17+03:00

фото: ГУ МЧС по Томской области Фото: из открытых источников

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Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек при тушении жилого дома в Первомайском районе в ночь на 11 марта.

«При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двоих мужчин и женщины, которые являлись родственниками — это мать, сын и племянник. Сгоревший дом является жилым, погибшие в нем проживали. Причиной пожара, предварительно, явилось неосторожное обращение с огнем» - говорится в сообщении ведомства.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, производят осмотр. Назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU