2020-03-12T08:22:17+03:00
Происшествия

Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет

Трагедия произошла накануне в д.Березовка Первомайского района
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек при тушении жилого дома в Первомайском районе в ночь на 11 марта.

«При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двоих мужчин и женщины, которые являлись родственниками — это мать, сын и племянник. Сгоревший дом является жилым, погибшие в нем проживали. Причиной пожара, предварительно, явилось неосторожное обращение с огнем» - говорится в сообщении ведомства.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, производят осмотр. Назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу алкоголя несовершеннолетним в Томской области осудили продавца
В весенние каникулы в лагерях Томской области отдохнут более 500 детей
Жертвами мошенников становятся до 10 жителей Томской области в день
Томичей просят помочь малышке с лейкозом
В Томской области вырос объем инвестиций в здравоохранение и социальную сферу
Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы
Две книги томского писателя Бориса Ивановича вышли в свет с начала года
Спикер Томской гордумы Сергей Панов поднялся в сибирском медиарейтинге
Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына
«Горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу заработала в Томске
Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет
В Томской области будет создан штаб по строительству объектов в рамках нацпроектов
Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ
В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы
У северного района в Томской области появился новый глава
Слушания по застройке вблизи ОЭЗ «Томск» вице-губернатор назвал «провальными»