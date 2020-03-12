2020-03-12T07:59:01+03:00
Происшествия

Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье

Мужчина не выходит на связь уже десять дней
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото :УМВД России по Томской областифото :УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сотрудниками ОМВД России по Советскому району г. Томска устанавливается местонахождение Монина Владимира Александровича, 14.09.1978 года рождения.

- 26 февраля 2020 года он уехал из дома по ул. Советской в городе Томске в Могочинский район, Забайкальского края, на автомобиле ГАЗ 27527, с кузовом белого цвета, регистрационный знак Е623ЕН70. 2 марта 2020 года мужчина сообщил родственникам, что находится в г. Канске Красноярского края, после чего на связь больше не выходит, до пункта назначения мужчина так и не доехал, местонахождение его не установлено» - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Приметы пропавшего : Рост около 176 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.

Был одет: шапка вязанная черного цвета, куртка синего цвета с капюшоном, болоньевые зимние брюки черного цвета, полусапоги мужские зимние черного цвета.

При себе имел документы, личные и рабочие вещи, мобильный телефон.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам, если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения без вести пропавшего, просим обращаться по телефону 02 (с сотового 102), а также 8(3822) 795-646, 795-648.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу алкоголя несовершеннолетним в Томской области осудили продавца
В весенние каникулы в лагерях Томской области отдохнут более 500 детей
Жертвами мошенников становятся до 10 жителей Томской области в день
Томичей просят помочь малышке с лейкозом
В Томской области вырос объем инвестиций в здравоохранение и социальную сферу
Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы
Две книги томского писателя Бориса Ивановича вышли в свет с начала года
Спикер Томской гордумы Сергей Панов поднялся в сибирском медиарейтинге
Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына
«Горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу заработала в Томске
Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет
В Томской области будет создан штаб по строительству объектов в рамках нацпроектов
Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ
В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы
У северного района в Томской области появился новый глава
Слушания по застройке вблизи ОЭЗ «Томск» вице-губернатор назвал «провальными»