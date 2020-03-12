Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье

12 Март 2020 2020-03-12T07:59:01+03:00

Мужчина не выходит на связь уже десять дней

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Сотрудниками ОМВД России по Советскому району г. Томска устанавливается местонахождение Монина Владимира Александровича, 14.09.1978 года рождения.

- 26 февраля 2020 года он уехал из дома по ул. Советской в городе Томске в Могочинский район, Забайкальского края, на автомобиле ГАЗ 27527, с кузовом белого цвета, регистрационный знак Е623ЕН70. 2 марта 2020 года мужчина сообщил родственникам, что находится в г. Канске Красноярского края, после чего на связь больше не выходит, до пункта назначения мужчина так и не доехал, местонахождение его не установлено» - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

Приметы пропавшего : Рост около 176 см, среднего телосложения, волосы темного цвета.

Был одет: шапка вязанная черного цвета, куртка синего цвета с капюшоном, болоньевые зимние брюки черного цвета, полусапоги мужские зимние черного цвета.

При себе имел документы, личные и рабочие вещи, мобильный телефон.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам, если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения без вести пропавшего, просим обращаться по телефону 02 (с сотового 102), а также 8(3822) 795-646, 795-648.

ИСТОЧНИК KP.RU