Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ
Томский государственный университет занял 17 место в общем рейтинге и стал четвертым среди региональных вузов в рейтинге влиятельности университетов России. Его впервые составило рейтинговое агентство RAEX, сообщает пресс-служба вуза.
По информации RAEX, сильные региональные вузы составили достойную конкуренцию столичным университетам, в частности – по уровню влияния на научное сообщество. По этому критерию ТГУ вошел в топ-5 наряду с МГУ, СПбГУ, НГУ и КФУ.
Для оценки вузов использовалось четыре группы критериев: формирование элит, влияние на научное сообщество, авторитет вуза среди молодежи, влияние на интернет-аудиторию.
Всего в рейтинг самых влиятельных вузов РФ вошли 75 российских университетов, среди которых еще три томских вуза – ТПУ (20 место), ТУСУР (58) и СибГМУ (60).
ИСТОЧНИК KP.RU