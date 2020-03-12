Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ

12 Март 2020 2020-03-12T07:34:27+03:00

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Томский государственный университет занял 17 место в общем рейтинге и стал четвертым среди региональных вузов в рейтинге влиятельности университетов России. Его впервые составило рейтинговое агентство RAEX, сообщает пресс-служба вуза.

По информации RAEX, сильные региональные вузы составили достойную конкуренцию столичным университетам, в частности – по уровню влияния на научное сообщество. По этому критерию ТГУ вошел в топ-5 наряду с МГУ, СПбГУ, НГУ и КФУ.

Для оценки вузов использовалось четыре группы критериев: формирование элит, влияние на научное сообщество, авторитет вуза среди молодежи, влияние на интернет-аудиторию.

Всего в рейтинг самых влиятельных вузов РФ вошли 75 российских университетов, среди которых еще три томских вуза – ТПУ (20 место), ТУСУР (58) и СибГМУ (60).

ИСТОЧНИК KP.RU