В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

12 Март 2020 2020-03-12T06:55:04+03:00

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12 марта в 01:57 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в десятиэтажном жилом доме на ул. Ивана Черных в Томске в одном из подъездов чувствуется запах гари.

Через шесть минут на место прибыли подразделения пожарно-спасательной части № 5 под руководством помощника начальника караула Николая Полянского. Источник задымления был обнаружен на 9 этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат на полу горели вещи, рядом с ними на матрасе находился спящий мужчина в возрасте приблизительно 40 лет. В соседней комнате спала его мать. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры и передали врачам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара на полу обгорели вещи на площади 3 квадратных метра.

В ликвидации были задействованы 3 единицы техники и 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU