2020-03-12T06:55:04+03:00
Происшествия

В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Это произошло на улице Ивана Черных
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Огнеборцы подоспели вовремяОгнеборцы подоспели вовремяФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

12 марта в 01:57 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в десятиэтажном жилом доме на ул. Ивана Черных в Томске в одном из подъездов чувствуется запах гари.

Через шесть минут на место прибыли подразделения пожарно-спасательной части № 5 под руководством помощника начальника караула Николая Полянского. Источник задымления был обнаружен на 9 этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат на полу горели вещи, рядом с ними на матрасе находился спящий мужчина в возрасте приблизительно 40 лет. В соседней комнате спала его мать. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры и передали врачам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара на полу обгорели вещи на площади 3 квадратных метра.

В ликвидации были задействованы 3 единицы техники и 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу алкоголя несовершеннолетним в Томской области осудили продавца
В весенние каникулы в лагерях Томской области отдохнут более 500 детей
Жертвами мошенников становятся до 10 жителей Томской области в день
Томичей просят помочь малышке с лейкозом
В Томской области вырос объем инвестиций в здравоохранение и социальную сферу
Юнармейцы Томска совершат лыжный переход в честь 75-летия Победы
Две книги томского писателя Бориса Ивановича вышли в свет с начала года
Спикер Томской гордумы Сергей Панов поднялся в сибирском медиарейтинге
Полмиллиона рублей заплатила томичка за проступки сына
«Горячая линия» по гриппу, ОРВИ и коронавирусу заработала в Томске
Выяснением причин пожара, унесшего жизни трех томичей, занялся Следственный комитет
В Томской области будет создан штаб по строительству объектов в рамках нацпроектов
Полиция просит помочь в поиске томича, пропавшего по дороге в Забайкалье
Томский госуниверситет вошел в топ-20 самых влиятельных вузов РФ
В Томске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
В Томской области начала работу передвижная выставка, посвященная 75-летию Победы
У северного района в Томской области появился новый глава
Слушания по застройке вблизи ОЭЗ «Томск» вице-губернатор назвал «провальными»