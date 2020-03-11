Томичи и голландцы объединили силы в борьбе с описторхозом

11 Март 2020 2020-03-11T12:13:39+03:00

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Сотрудница Томского госуниверситета (сейчас – заведующая лабораторией клинической метаболомики) Дарья Кокова нашла точки соприкосновения между сирийскими хомячками, голландскими учеными и сибирскими описторхами, сообщает пресс-служба вуза. Сделала она это, чтобы помочь медикам лечить описторхоз – очень распространенное заболевание жителей Сибири.

По программе «Глобальное образование» Дарья на четыре года переехала в Нидерланды, поступив в Лейденский университет. Там она, готовясь к защите кандидатской диссертации, при постоянном сотрудничестве с коллегами из Сибирского государственного медуниверситета изучала воздействие гельминтов из рода Opisthorchis на организм.

В результате исследований было показано, что описторх изменяет не только функцию печени, но и оказывает влияние на метаболизм аминокислот, жиров и затрагивает энергетический метаболизм своего хозяина. Теперь ученые готовы перейти к следующей стадии и активно работают с СибГМУ над клиническим исследованием уже с участием людей.

ИСТОЧНИК KP.RU