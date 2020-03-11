2020-03-11T08:40:58+03:00
Общество

Население Томска в 2019 году пополнили полторы тысячи мигрантов

По мнению мэрии, их привлекли высокие зарплаты и комфортная городская среда
Алиса Селезнева
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В Томск - за лучшей жизнью.В Томск - за лучшей жизнью.Фото: из открытых источников
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По данным Томскстата, на 1 января 2020 года в областном центре проживало 597 689 человек. Из них 1518 переехали в Томск в прошлом году из других российских регионов и стран.

- «Нам удалось остановить тенденцию, сложившуюся в 2015 – 2017 годы, когда количество томичей, выезжающих на постоянное место жительства в другие страны и в другие регионы России, росло. Сейчас мы фиксируем миграционный прирост. Этому, безусловно, способствует ряд факторов: возможность профессиональной самореализации, стабильно высокий уровень заработной платы, наличие комфортного жилья, общий уровень безопасности и, конечно же, наличие современной городской среды, созданию которой мы уделяем большое внимание в рамках национальных проектов». – цитирует мэра Томска пресс-служба городской администрации.

Численность экономически активного населения Томска по состоянию на 1 декабря 2019 года превысила 277,7 тыс. человек.

В сфере малого предпринимательства в 2019 году работало 136,1 тысяч томичей, или 49,3% от числа горожан, занятых трудовой деятельностью.

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2019 году возросла на 8,3% и составила 39 090 руб. С учетом роста потребительских цен на 5,1%, реальная заработная плата всего работающего населения Города Томска увеличилась на 3% (в среднем по России – на 2,5%).

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по предварительным данным, увеличилась на 6,7% и достигла 51 273,2 руб. (в среднем по России заработная плата работников крупных и средних предприятий составила по итогам 2019 года 46 285 руб.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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