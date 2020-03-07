2020-03-07T05:03:03+03:00
Спорт

Томская дзюдоистка завоевала медаль на чемпионате России

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило в Тюмени
Елена Реутова
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У томички - бронзаУ томички - бронзаФото: из открытых источников
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На первенстве России по дзюдо в Тюмени собрались 516 спортсменов изо всех областей, краев и республик страны. И это рекорд юниорских соревнований. Среди участников турнира были сильнейшие атлеты, победители и призеры крупнейших всероссийских и международных турниров, члены сборной России 119 мастеров спорта и 346 кандидатов в мастера. В каждой категории была острейшая конкуренция.

Известная томская дзюдоистка, воспитанница спортклуба «Сибирь», учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка ТГПУ Александра Аскарова достойно представила Томскую область.

Девушка выступала в категории до 70 килограммов. На медали в этом весе претендовали 33 спортсменки. Томичка провела шесть поединков, пять из них выиграла. В поединке за пьедестал Александра Аскарова была сильнее Яны Елкановой из Северной Осетии. В результате накануне вечером воспитанница СК «Сибирь» стала обладательницей бронзовой медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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