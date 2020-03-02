2020-03-02T11:39:29+03:00
Спорт

Самбистка из Томской области вошла в число лучших спортсменок

Северчанка завоевала «серебро» на чемпионате России по самбо
ИГОРЬ ТЮРИН
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Северск держит спортивную маркуСеверск держит спортивную маркуФото: из открытых источников
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Мастер спорта международного класса Валерия Анисимова из г. Северска в весовой категории до 64 килограммов завоевала серебряную медаль на чемпионате России по самбо.

Соревнования проходили в городе Чебоксары (Чувашия). В главном старте сезона участвовали более 600 спортсменов из 56 регионов России.

По итогам выступления северчанка включена в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Соревнования пройдут в мае 2020 года в Екатеринбурге.

Валерия Анисимова является спортсменкой Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» и учится в Томском государственном педагогическом университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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