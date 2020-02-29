2020-02-29T06:32:59+03:00
Экономика

Томичам расскажут, как вести бизнес в условиях коронавируса

Узнать об этом можно на бесплатной конференции «Распаковка импорта»
Елена Реутова
Поделиться:
Как работать в сложных условиях расскажут томским бизнесменамКак работать в сложных условиях расскажут томским бизнесменамФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Импортеры России сталкиваются с большим количеством вызовов и барьеров. В конце января к нам нагрянула еще одна беда — коронавирус в Китае, практически остановивший цепочку поставок из этой страны и повлиявший на бизнес в России.

Как же работать в таких условиях, и работать эффективно? Не просто выживать, а расти и развиваться? Об этом крупнейшие специалисты Сибири по ВЭД расскажут на бесплатной конференции «Распаковка импорта» в томском отеле Bon Apart 5 марта. Событие будет интересно собственникам бизнеса, сотрудникам ВЭД-отделов, снабженцам и другим специалистам. Они получат ответы на актуальные вопросы импорта, в том числе консультация по вопросам сертификации и маркировки, обретут эксклюзивные знания по ВЭД и импорту, разберут успешные бизнес-кейсы и найдут эффективные способы решения проблем, которые стоят перед ними.

В программе конференции мастер-классы на темы тенденций импорта в 2020 году и влияния коронавируса на бизнес, сертификации и финансирования импорта, валютного контроля и таможенных нововведений, маркировки и оптимальных логистических маршрутов.

Перед участниками конференции выступят создатель Сибирского экономического форума, управляющий лидирующей компании Сибири по агентированию ВЭД, кандидат исторических наук Александр Дегтярев; доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения ТГУ Евгений Савкович; руководитель отдела ВЭД компании АО «ВЭД Агент», спикер мероприятий Российского экспортного центра, спикер 16 региональных ТПП РФ и СЭФ Анна Андрющенко, исполнительный вице-президент управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов АО «Райффайзенбанк» Елена Вознесенская и другие не менее известные эксперты.

Контакты для регистрации: Наталья Хромова: +7 (923) 700-74-16 khromova@vedagent.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичам расскажут, как вести бизнес в условиях коронавируса
Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» стартует в Томске
Томские крыши становятся опасными
Учителя будущего собрались в Томске
Представители томских вузов отмечены высокими наградами
Утвержден список территорий Томской области, где будет действовать «Сельская ипотека"
Из Томской области на всю Россию будет тиражироваться опыт Губернаторского лицея
Около 700 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у жителя Томска
Подсчитан валовый региональный продукт Томской области за позапрошлый год
Все районы Томской области проверят на готовность к сезонам половодья и лесных пожаров
В 2019 году свыше 9,5 тысяч томичей получили бесплатную высокотехнологичную медпомощь
Школа инноваторов стартовала в Томском политехе