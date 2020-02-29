Томичам расскажут, как вести бизнес в условиях коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T06:32:59+03:00

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Импортеры России сталкиваются с большим количеством вызовов и барьеров. В конце января к нам нагрянула еще одна беда — коронавирус в Китае, практически остановивший цепочку поставок из этой страны и повлиявший на бизнес в России.

Как же работать в таких условиях, и работать эффективно? Не просто выживать, а расти и развиваться? Об этом крупнейшие специалисты Сибири по ВЭД расскажут на бесплатной конференции «Распаковка импорта» в томском отеле Bon Apart 5 марта. Событие будет интересно собственникам бизнеса, сотрудникам ВЭД-отделов, снабженцам и другим специалистам. Они получат ответы на актуальные вопросы импорта, в том числе консультация по вопросам сертификации и маркировки, обретут эксклюзивные знания по ВЭД и импорту, разберут успешные бизнес-кейсы и найдут эффективные способы решения проблем, которые стоят перед ними.

В программе конференции мастер-классы на темы тенденций импорта в 2020 году и влияния коронавируса на бизнес, сертификации и финансирования импорта, валютного контроля и таможенных нововведений, маркировки и оптимальных логистических маршрутов.

Перед участниками конференции выступят создатель Сибирского экономического форума, управляющий лидирующей компании Сибири по агентированию ВЭД, кандидат исторических наук Александр Дегтярев; доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения ТГУ Евгений Савкович; руководитель отдела ВЭД компании АО «ВЭД Агент», спикер мероприятий Российского экспортного центра, спикер 16 региональных ТПП РФ и СЭФ Анна Андрющенко, исполнительный вице-президент управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов АО «Райффайзенбанк» Елена Вознесенская и другие не менее известные эксперты.

Контакты для регистрации: Наталья Хромова: +7 (923) 700-74-16 khromova@vedagent.ru

ИСТОЧНИК KP.RU