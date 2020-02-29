Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» стартует в Томске

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:58:23+03:00

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1 марта стартует большая благотворительная акция фонда «Обыкновенное чудо» - XIV благотворительный марафон «Обыкновенное чудо. Цифровая Перезагрузка» . График всех мероприятий в рамках XIV благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» можно посмотреть на сайте фонда.

С начала года в фонд за адресной помощью обратилось около 100 семей и количество обращений будет расти.

- Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» по сбору средств для тяжелобольных детей - социально-значимое событие и пройдет в 2020 году в Томске уже в 14-ый раз! Особенность акции этого года в том, что фонд развивает цифровую благотворительность – он-лайн платежи и QR-код помощи. Это поможет постепенно уйти от ящиков-кубов для сбора наличных денег. Тем самым, мы уменьшаем поле деятельности для мошенников, которые собирают средства на улицах и в транспорте, пользуясь брендами честных фондов, - рассказала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

В рамках трехмесячного марафона пройдет не менее 30 благотворительных мероприятий в Томске и в районах области. Фонд приглашает принять участие в ярмарках, концертах, футбольных матчах, спектаклях.

Первая акция, организованная совместно с театром «Индиго» состоится уже 1 марта в 16:00. В зрелищном центре «Аэлита» пройдет показ обновленного музыкально-пластического спектакля «Из жизни манекенов». Стоимость билета – 100 рублей. Перед спектаклем будет организована благотворительная ярмарка. Все вырученные средства пойдут на помощь годовалой Лизе Носковой со спинально-мышечной атрофией.

ИСТОЧНИК KP.RU