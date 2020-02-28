Утвержден список территорий Томской области, где будет действовать «Сельская ипотека"

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:06:02+03:00

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Льготная социально-кредитная программа «Сельская ипотека» начала действовать в России с начала текущего года, в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Она направлена на улучшение условий жизни, развитие инфраструктуры и увеличение численности населения в сельской местности. Предполагается, что банки-участники программы будут предоставлять ипотечные кредиты гражданам по ставке до 3% годовых сроком до 25 лет. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Все затраты банкам по «Сельской ипотеке» будет компенсировать куратор программы - Министерство сельского хозяйства РФ. С перечнем сел, поселков и деревень единиц муниципальных образований Томской области, где можно приобрести жилье по «Сельской ипотеке» можно ознакомиться по ссылке. Из близлежащих к областному центру населенных пунктов в него вошли села Корнилово, Зоркальцево, Воронино, Богашево, Черная Речка, п.Ключи и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU