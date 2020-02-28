Из Томской области на всю Россию будет тиражироваться опыт Губернаторского лицея

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:33:28+03:00

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В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Губернаторским Светленским лицеем и Федеральным институтом развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Директор ФИРО РАНХиГС Максим Дулинов и директор Светленского лицея Александр Сайбединов договорились об организации и проведении совместных научно-практических семинаров, подготовке публикаций и методических материалов. При содействии федерального института, уникальные разработки и опыт светленцев в области общего профессионального и дополнительного образования, станут достоянием педагогов из других российских регионов.

-Светленский лицей — это авторская модель образовательного учреждения, разработанная и внедренная по проекту Александра Сайбединова, гармонично соединившая систему общего образования и новую авторскую концепцию творческого развития детской личности. –уточняется в сообщении пресс-службы областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU