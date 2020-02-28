Около 700 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у жителя Томска

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:25:02+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска обратился житель областного центра с заявлением о хищении денежных средств.

- По предварительным данным, потерпевшему, 1973 года рождения, позвонил незнакомый мужчина с номера 8-495… и представился сотрудником службы безопасности банка. Он назвал последние четыре цифры номера банковской карты потерпевшего и сообщил, что было взломано онлайн приложение и подозреваются в этом сотрудники банка. Затем мужчину по телефону переключили на другого злоумышленника, который посоветовал срочно подойти к ближайшему банкомату с целю избежания несанкционированных операций по счетам. Потерпевший подошел к банкомату, снял все деньги с карт, а после внес денежные средства в другом банкомате на указанные злоумышленником счета. В результате было похищено около 700 тысяч рублей.-сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Стражи порядка рекомендуют томичам не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных номеров, начинающихся на +7495…..или +7499…, никому не сообщать номер банковской карты, и особенно код на ее обратной стороне, смс-пароли и коды, поступающие на телефон. Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения! Их просят только мошенники!

ИСТОЧНИК KP.RU