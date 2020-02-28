2020-02-28T12:25:02+03:00
Происшествия

Около 700 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у жителя Томска

Это «рекорд» по сумме причиненного таким образом ущерба
Алиса Селезнева
Поделиться:
Данные карт нельзя сообщать никому.Данные карт нельзя сообщать никому.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска обратился житель областного центра с заявлением о хищении денежных средств.

- По предварительным данным, потерпевшему, 1973 года рождения, позвонил незнакомый мужчина с номера 8-495… и представился сотрудником службы безопасности банка. Он назвал последние четыре цифры номера банковской карты потерпевшего и сообщил, что было взломано онлайн приложение и подозреваются в этом сотрудники банка. Затем мужчину по телефону переключили на другого злоумышленника, который посоветовал срочно подойти к ближайшему банкомату с целю избежания несанкционированных операций по счетам. Потерпевший подошел к банкомату, снял все деньги с карт, а после внес денежные средства в другом банкомате на указанные злоумышленником счета. В результате было похищено около 700 тысяч рублей.-сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Стражи порядка рекомендуют томичам не отвечать на звонки, поступающие с неизвестных номеров, начинающихся на +7495…..или +7499…, никому не сообщать номер банковской карты, и особенно код на ее обратной стороне, смс-пароли и коды, поступающие на телефон. Помните, сотрудники банков никогда не просят предоставить данные сведения! Их просят только мошенники!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Томской области на всю Россию будет тиражироваться опыт Губернаторского лицея
Около 700 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у жителя Томска
Подсчитан валовый региональный продукт Томской области за позапрошлый год
Все районы Томской области проверят на готовность к сезонам половодья и лесных пожаров
В 2019 году свыше 9,5 тысяч томичей получили бесплатную высокотехнологичную медпомощь
Школа инноваторов стартовала в Томском политехе
В Томской области полицейские кормят водителей блинами
В томском Ботаническом саду зацвела "Морякина" и другие азалии
Битва со льдом и снегом в Томске в самом разгаре
В Томске отменена сказка «Снежная королева»
Лучший тренер самбистов живет в Северске Томской области
Томский «Праздник топора» поборется за победу на федеральном уровне
В списке победителей Фонда Потанина оказались девять магистрантов Томского политеха
ДТП на томской трассе унесло детскую жизнь
Житель Томской области осужден за незаконное изготовление и хранение боеприпасов
Для работы с онкобольными детьми в Томске создали книжку и раскраску
Больше половины дохода у трети томичей с кредитами уходит на их погашение
Для расселения аварийных домов в Томске планируется строительство новых
Большинство жителей Томской области получает посылки по электронной подписи
Увидеть приближающийся транспорт в Томске можно на карте 2ГИС
Сельские игры «Снежные узоры» пройдут на выходных в Томской области
Помощь через «Родовой сертификат» в 2019 году получили более 10 тысяч томичек
В Томске появилась образцовая многоэтажка
Еще пять модельных библиотек откроется в Томской области в текущем году
В Томской области многодетным семьям с пятью детьми предоставят жилье
Студентка в Томске пострадала по вине мошенников