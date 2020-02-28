Подсчитан валовый региональный продукт Томской области за позапрошлый год
Объем валового регионального продукта (ВРП) Томской области за 2018 год в текущих ценах достиг 579,4 млрд рублей. Индекс физического объема ВРП относительно 2017 года составил 100,7%. Необходимо подчеркнуть, что этот основной показатель, отражающий состояние экономики региона, статистики всегда рассчитывают со значительным опозданием.
Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП, являются добыча полезных ископаемых (32,1% от объема ВРП), обрабатывающие производства (11,2%), транспортировка и хранение, включая транспортирование нефти и газа (7,9%), торговля (7,8%).
Валовой региональный продукт в расчете на душу населения составил в Томской области 538 тыс. рублей. В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по данному показателю мы занимали третье место после Красноярского края и Иркутской области. Напомним, что все цифры Томскстат приводит по итогам 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU