2020-02-28T12:07:09+03:00
Экономика

Подсчитан валовый региональный продукт Томской области за позапрошлый год

По данным статистики, в 2018-м он составил почти 580 млрд рублей
Антонина Ленская
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По-прежнему нефтегазовый комплекс обеспечивает около 30% ВРП Томской области.По-прежнему нефтегазовый комплекс обеспечивает около 30% ВРП Томской области.Фото: из открытых источников
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Объем валового регионального продукта (ВРП) Томской области за 2018 год в текущих ценах достиг 579,4 млрд рублей. Индекс физического объема ВРП относительно 2017 года составил 100,7%. Необходимо подчеркнуть, что этот основной показатель, отражающий состояние экономики региона, статистики всегда рассчитывают со значительным опозданием.

Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП, являются добыча полезных ископаемых (32,1% от объема ВРП), обрабатывающие производства (11,2%), транспортировка и хранение, включая транспортирование нефти и газа (7,9%), торговля (7,8%).

Валовой региональный продукт в расчете на душу населения составил в Томской области 538 тыс. рублей. В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по данному показателю мы занимали третье место после Красноярского края и Иркутской области. Напомним, что все цифры Томскстат приводит по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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