2020-02-28T11:37:46+03:00
Общество

Все районы Томской области проверят на готовность к сезонам половодья и лесных пожаров

Муниципалитеты должны отчитаться до 28 марта
Алиса Селезнева
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До паводка осталось совсем немного.До паводка осталось совсем немного.Фото: из открытых источников
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С 11 марта региональная межведомственная комиссия начнет оценку готовности муниципалитетов Томской области к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводкоопасный и лесопожарный периоды.

В состав комиссии войдут сотрудники регионального управления МЧС, областных департаментов защиты населения и территории, лесного хозяйства, природных ресурсов, специалисты по вопросам ГО и ЧС районных администраций, представители территориальных федеральных ведомств.

В рамках подготовки к сезону весеннего половодья комиссия проверит оснащение пунктов временного размещения людей, запасы корма в местах отгона скота, условия хранения медикаментов, продуктов, ГСМ.

«В перечень оценки также войдут вопросы оповещения населения в случае ЧС, организации нештатных водомерных постов, подготовки плотин, дамб и других гидротехнических сооружений, работы единых дежурных диспетчерских служб», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В преддверии лесопожарного сезона будут проверены источники водоснабжения, состояние инженерной техники, планы лесничеств по тушению возгораний и т.д.

«График всех проверок утвержден на заседании областной комиссии по ЧС и составлен с учетом временного запаса для устранения возможных недостатков. Завершить оценку готовности муниципалитетов к сезонам половодья и лесных пожаров планируется до 28 марта», — уточнил вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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