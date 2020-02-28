Все районы Томской области проверят на готовность к сезонам половодья и лесных пожаров
С 11 марта региональная межведомственная комиссия начнет оценку готовности муниципалитетов Томской области к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводкоопасный и лесопожарный периоды.
В состав комиссии войдут сотрудники регионального управления МЧС, областных департаментов защиты населения и территории, лесного хозяйства, природных ресурсов, специалисты по вопросам ГО и ЧС районных администраций, представители территориальных федеральных ведомств.
В рамках подготовки к сезону весеннего половодья комиссия проверит оснащение пунктов временного размещения людей, запасы корма в местах отгона скота, условия хранения медикаментов, продуктов, ГСМ.
«В перечень оценки также войдут вопросы оповещения населения в случае ЧС, организации нештатных водомерных постов, подготовки плотин, дамб и других гидротехнических сооружений, работы единых дежурных диспетчерских служб», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.
В преддверии лесопожарного сезона будут проверены источники водоснабжения, состояние инженерной техники, планы лесничеств по тушению возгораний и т.д.
«График всех проверок утвержден на заседании областной комиссии по ЧС и составлен с учетом временного запаса для устранения возможных недостатков. Завершить оценку готовности муниципалитетов к сезонам половодья и лесных пожаров планируется до 28 марта», — уточнил вице-губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU