В 2019 году свыше 9,5 тысяч томичей получили бесплатную высокотехнологичную медпомощь

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:18:49+03:00

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В 2019 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь получили 9519 жителей региона, из них 3980 человек — по базовой программе ОМС. На эти цели было направлено 702,7 млн рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

«В 2019 году в систему ОМС были включены еще два вида высокотехнологичной помощи — эндопротезирование суставов конечностей и стентирование при ишемической болезни сердца. Помощь по ним получили 315 пациентов на 85,5 миллиона рублей», — сообщил Алексей Рудко, руководитель регионального фонда ОМС

По данным облздрава, больше всего операций было проведено по направлению сердечно-сосудистой хирургии (3247), онкологии (1881), травматологии и ортопедии (1648). Лидерами по высокотехнологичному лечению пациентов стали НИИ кардиологии, НИИ онкологии, Томская областная клиническая больница.

Всего в регионе высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 13 медучреждений : Томский НИМЦ, ОКБ, СибГМУ, областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко, онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи, медсанчасть «Строитель», детская больница № 1, 3-я горбольница им. Б.И. Альперовича, медцентр им. Г.К.Жерлова, Сибирский федеральный научно-клинический центр, НИИ Микрохирургии и Клиника Больничная

Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых сложных или уникальных методов лечения, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской и смежных отраслей науки и техники. Такую помощь могут предоставлять лечебные учреждения, которые имеют соответствующую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU