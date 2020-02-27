2020-02-27T12:41:05+03:00
Здоровье

Помощь через «Родовой сертификат» в 2019 году получили более 10 тысяч томичек

С этого года он увеличен до 12 тысяч рублей
Елена Реутова
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В рамках реализации программы "Родовой сертификат" на свет появились 5338 мальчиков и 4898 девочек.В рамках реализации программы "Родовой сертификат" на свет появились 5338 мальчиков и 4898 девочек.Фото: из открытых источников
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По данным Томского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в рамках реализации программы «Родовый сертификат» за 2019 год в Томской области родилось 10236 детей: на свет появились 5338 мальчиков и 4898 девочек. 9937 женщин родили по 1 малышу, двойню – 148 жительниц региона, тройню - 1 женщина.

Немногим менее 70% новорожденных появилось в 3 медицинских учреждениях. Наибольшее количество малышей родилось в Областном перинатальном центре (более 26 % новорожденных), Родильном доме №4 (25 %) и Родильном доме им. Н.А. Семашко (15 %).

На территории региона в проекте участвовали 31 медицинское учреждение, заключившие договоры с Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Этим организациям региональным отделением Фонда за 2019 года перечислено порядка 96,6 млн рублей.

Отметим, что с начала 2020 года родовой сертификат увеличен на 1 тыс. руб. - до 12 тыс. руб. Из них 4 тыс. руб. приходятся на дородовой период, 6 - на оплату медпомощи женщинам и новорожденным в период родов и после них, 2 - на медосмотры ребенка в первый год жизни. За счет увеличения стоимости сертификата предоставляется правовая, психологическая и медико-социальная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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