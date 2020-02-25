Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:01:15+03:00

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Группа исследователей, в которую вошли сотрудники Томского государственного университета, ИПХЭТ СО РАН (Бийск) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ, разработала новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и получила препарат с удвоенным противовирусным эффектом. Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Фарма 2020», сообщает пресс-служба вуза.

Как отметил проректор ТГУ по науке и инновационной деятельности, профессор Александр Ворожцов, для России важно создавать отечественные препараты, которые по эффективности не уступали бы зарубежным. Новое техническое решение позволяет получать фармацевтическую субстанцию осельтамивира с высоким выходом готового продукта в перерасчете на исходное сырье.

На лекарственное средство получен патент. По словам разработчиков, инновационный осельтамивир может появиться на рынке уже к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU