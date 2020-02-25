2020-02-25T12:01:15+03:00
Умный город

Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа

В ближайшие годы лекарство поступит в продажу
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Новая разработка - лекарство для лечения гриппаНовая разработка - лекарство для лечения гриппаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Группа исследователей, в которую вошли сотрудники Томского государственного университета, ИПХЭТ СО РАН (Бийск) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ, разработала новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и получила препарат с удвоенным противовирусным эффектом. Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Фарма 2020», сообщает пресс-служба вуза.

Как отметил проректор ТГУ по науке и инновационной деятельности, профессор Александр Ворожцов, для России важно создавать отечественные препараты, которые по эффективности не уступали бы зарубежным. Новое техническое решение позволяет получать фармацевтическую субстанцию осельтамивира с высоким выходом готового продукта в перерасчете на исходное сырье.

На лекарственное средство получен патент. По словам разработчиков, инновационный осельтамивир может появиться на рынке уже к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У компании «Газпром трансгаз Томск» появился новый генеральный директор
Мэрия зовет томичей на Широкую Масленицу
Томские ученые приняли участие в создании нового препарата для лечения гриппа
ДТП в Томске: 7 человек пострадали , 4 из них до сих пор в больнице
Томские универсальные бойцы едут на первенство мира в Анапу
За неделю томичи получили 5 тысяч «писем счастья» от ГИБДД
Насте Кологривовой требуется срочная помощь томичей
Слушатели старше 50 лет смогут пройти бесплатные курсы в ТГУ
Повреждение кровли не повлияло на работу поликлиники медсанчасти «Строитель»
Расходы работодателей по оплате труда частично компенсирует служба занятости
Томские лыжники стали абсолютными чемпионами турнира Любови Егоровой
336 компаний Томской области получили господдержку на профилактику трудовых травм и заболеваний
Молодой томич пришел трудоустраиваться и заодно «увел» чужой смартфон
Жители Томской области задолжали по кредитам более 8 миллиардов рублей
Томские ученые-медики показали себя мастерами горных лыж и сноубординга
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения кровли «пятиэтажки» в Томске
В праздник огонь бушевал в жилом доме на улице Розы Люксембург в Томске
Томский политех стал лидером исследования «Медиаиндекс университетов – 2019»
Под Томском 11 машин сгорели в огне после взрыва
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Томск-Самусь
Из-за снега частично обрушилась кровля «пятиэтажки» в Томске
В районах Томской области в 2020 году отремонтируют 10 ФАПов
Бездетная томичка пыталась получить материнский капитал на несуществующих дочек
Audi и ВАЗ столкнулись ночью на трассе под Томском
Блины на Масленицу обойдутся томичам дороже, чем в прошлом году
Мужчина погиб под колесами грузовика на томской трассе
Томич завоевал серебро на соревнованиях всероссийского уровня по жиму штанги лежа