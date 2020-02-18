От неолита до средневековья: 14 памятников археологии найдено в Томской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:43:01+03:00

Томская земля таит еще много исторических сокровищ. Фото: из открытых источников

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По результатам археологических полевых работ в 2019 году на территории Томска, Зырянского и Томского районов области специалистами выявлено 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья.

В ходе раскопок томские археологи обнаружили 800 артефактов, которые после специальной подготовки пополнят фонды Томского областного краеведческого музея имени Шатилова.

В числе самых интересных и ценных находок: фрагменты древних керамических сосудов, изделия из бронзы, рога и кости в скифо-сибирском зверином стиле, извлеченные на курганном могильнике «Шеломок I» в Томском районе.

На территории Богородице-Алексеевского монастыря в Томске исследователями обнаружена медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года, учрежденная в 1912 году императором Николаем II. Также в старинной обители найдены монеты XVIII-XIX столетий, православные нательные кресты, деревянные четки.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество полевых археологических работ в регионе увеличилось вдвое: проведено более 150 археологических разведок, — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Кроме того, в 2019 году комитет организовал 54 выездные проверки на археологические памятники региона».

Всего на территории Томской области находится 294 объекта археологического наследия федерального значения и 890 выявленных объектов археологии.

ИСТОЧНИК KP.RU