«Сельская ипотека»: участниками программы могут стать жители Томска

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:29:29+03:00

Чтобы получить льготный «сельский» кредит, нужен первоначальный взнос не менее 10 процентов. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В Томской области действует новая программа льготного кредитования при покупке и строительстве жилья «Сельская ипотека». Она запущена в России с января 2020 года и направлена на улучшение условий жизни в сельской местности и привлечение туда горожан.

«Сельская ипотека» является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году на ее финансирование в федеральном бюджете заложен миллиард рублей. В рамках проекта ряд банков, среди которых Россельхозбанк и Сбербанк, будут предоставлять ипотечные кредиты по ставке до 3 процентов годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита составит 3 млн рублей, которые также можно потратить на покупку готового или строящегося жилья, на строительство дома или завершение ранее начатой стройки.

Новый механизм поддержки курирует Министерство сельского хозяйства РФ, которое напрямую будет компенсировать банкам затраты по «Сельской ипотеке». В Минсельхозе рассчитываются, что благодаря программе к 2025 году свои жилищные условия смогут улучшить более 200 тысяч семей.

Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты, которые расположены в сельской местности. Это может быть деревня, село, поселок или малый город. Главное условие: в таком населенном пункте должно проживать не более 30 тысяч жителей и он не должен входить в городской округ. К примеру, купить дом в частном секторе в каком-либо городе нельзя.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, льготная кредитная программа «Сельская ипотека» уже вызывает интерес и у сельчан, и у горожан, планирующих приобрести благоустроенную квартиру недалеко от областного центра. Так, на территории Томского района находятся два микрорайона городского типа: Южные Ворота (входит в Зональненское поселение) и Северный Парк (территориально отнесен к деревне Кисловка).

ИСТОЧНИК KP.RU